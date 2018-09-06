Замглавы МИД Дапкюнас провел серию встреч и переговоров в ходе визита в Южную Корею

Минск, 6 сентября. Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались во время визита заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса в Южную Корею, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



5 сентября он принял участие в круглом столе, на котором корейским бизнесменам были представлены экономический потенциал и инвестиционный климат Беларуси, а также ряд перспективных проектов.



В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Кореи Чо Хёном стороны договорились содействовать активизации политического диалога, в том числе путем обмена визитами высокого уровня, выразили необходимость развития сотрудничества в области экономики, науки, высоких технологий.



С вице-министром малого и среднего бизнеса и стартапов Кореи Чхве Су Гю Дапкюнас обсудил пути активизации инновационного и инвестиционного сотрудничества, содействие развитию контактов между малым и средним бизнесом двух государств, в том числе в малых и средних городах Беларуси, а также возможности взаимодействия по вопросам венчурного финансирования приоритетных научно-технических разработок.



На встрече с вице-президентом и руководителем департамента корпоративной стратегии компании "Ханхва Кемикал" Сим Чже Соном были рассмотрены перспективные направления сотрудничества компании с Беларусью. Собеседники обсудили возможности инициирования проектов в области разработки химических и нефтехимических продуктов в рамках инвестиционных проектов и совместного производства.



Дапкюнас выразил заинтересованность в развитии сотрудничества белорусских компаний с другими подразделениями группы компаний "Ханхва", которые работают в области робототехники, электронных систем, аэрокосмического оборудования.



По информации МИД Беларуси, группа компаний "Ханхва" входит в топ-10 крупнейших бизнес-конгломератов в Республике Корея и в топ-500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. В группу "Ханхва" входят компании, специализирующиеся в аэрокосмической сфере, в области мехатроники, строительства, химических материалов и энергетики, финансов и инвестиций, услуг и развлечений. Общая выручка группы компаний "Ханхва" в 2017 году составила более 55 млрд долларов.



В ходе переговоров с директором корейской торговой сети KTNET Ким Ёнг Хваном отмечена заинтересованность в сотрудничестве в области безбумажной торговли.



Состоялись также встречи Дапкюнаса с вице-председателем Корейской федерации промышленности Квон Тхэ Сином, руководителем парламентской группы по сотрудничеству с Беларусью Национальной ассамблеи Кореи Ли Вон Уком и президентом Корейского института международной экономической политики Ли Чжэ Ёном.



На встрече с вице-председателем Корейской федерации промышленности Квон Тхэ Сином были обозначены перспективы двустороннего взаимодействия по организации визитов корейских деловых кругов в Беларусь.



Переговоры с руководителем парламентской группы по сотрудничеству с Республикой Беларусь Ли Вон Уком были посвящены перспективам проведения двусторонних мероприятий в рамках межпарламентского взаимодействия.



В ходе беседы с руководством Корейского института международной экономической политики, который является одним из ведущих аналитических центров Республики Корея в области региональных экономических исследований, стороны обменялись мнениями относительно перспектив экономического сотрудничества Беларуси и Кореи, проведения совместных экономических исследований, в том числе в контексте различного рода евразийских инициатив.



На встрече с исполнительным вице-президентом выставочно-конгрессного комплекса COEX Ким Мён Сином члены белорусской делегации заявили о заинтересованности в сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе в участии белорусских организаций в выставках высокотехнологичной продукции на территории Кореи.



Во время переговоров с исполнительным вице-председателем Корейской ассоциации международной торговли Хан Чжин Хёном собеседники отметили направления активизации торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области электронного правительства и безбумажной торговли, договорились содействовать развитию контактов между белорусскими и корейскими деловыми кругами.