Лукашенко интересуется ситуацией в Следственном комитете

Минск, 6 сентября. Александр Лукашенко 6 сентября принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщает пресс-служба президента.



"Первый вопрос — ситуация в Следственном комитете, — сказал Лукашенко. — Вы знаете, что я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Хотел бы услышать вашу точку зрения, совпадает ли она с моей".



Лукашенко также поинтересовался ходом расследования уголовных дел, которые находятся на личном контроле главы государства. "Я так прикинул, что их немало. Очень много этих уголовных дел. Как идет следствие? Все ли там честно, объективно и справедливо?" — спросил Лукашенко.



Он также затронул тему сотрудничества следственных ведомств Беларуси и России. "Когда Александр Бастрыкин (глава СК России. — БелаПАН.) был здесь, мы договаривались о более тесном взаимодействии наших подразделений. Вы провели совместные коллегии, и хотелось бы узнать ваши впечатления", — отметил Лукашенко.



Носкевич доложил, что в целом в деятельности Следственного комитета проблемных вопросов нет. "Спокойно, планомерно работаем в рамках действующего законодательства, — сказал он. — Никаких острых моментов сегодня тоже отметить не могу. Особенно это, наверное, связано с тем, что состояние преступности в целом благоприятствует тому, чтобы велась такая спокойная, планомерная работа".