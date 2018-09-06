06.09.2018 15:46 Политика, Экономика
Румас: Ослабление российского рубля — основная причина замедления темпов роста белорусской экономики
Минск, 6 сентября. Ослабление российского рубля является основной причиной замедления темпов роста белорусской экономики во втором полугодии 2018 года, заявил премьер-министр Сергей Румас 6 сентября во время своего первого со времени вступления в новую должность доклада Александру Лукашенко.
"Конечно, мы как экспортно ориентированная страна не можем не зависеть от внешних факторов. И ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, конечно, сказывается на объеме валютной выручки, которую получают наши предприятия. Наверное, это является основной причиной замедления темпов роста экономики во втором полугодии. Но это не единственный фактор. У нас есть много внутренних резервов, которые мы должны подтянуть для того, чтобы экономика работала эффективно", — заявил Румас в эфире новостей телеканала "Беларусь 1".
Румас сообщил, что в понедельник, 3 сентября, у него состоялся разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По поручению глав государств Беларуси и России, отметил он, правительства двух стран готовятся к встрече 21 сентября. "У нас очень широкая повестка дня тех вопросов, которые бы мы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах", — отметил премьер-министр.
"Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы какие-то мелкие и понятные для обеих сторон вопросы не выносить на суд президентов как нерешенные, а сразу по ним принять решения", — заявил Румас.
Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся 30 августа, предварительно договорились о встрече 21 сентября в расширенном составе с участием членов правительств. Планируется, что в предстоящих переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.
Сергей Румас возглавил белорусское правительство 18 августа.
Румас сообщил, что в понедельник, 3 сентября, у него состоялся разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По поручению глав государств Беларуси и России, отметил он, правительства двух стран готовятся к встрече 21 сентября. "У нас очень широкая повестка дня тех вопросов, которые бы мы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах", — отметил премьер-министр.
"Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы какие-то мелкие и понятные для обеих сторон вопросы не выносить на суд президентов как нерешенные, а сразу по ним принять решения", — заявил Румас.
Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся 30 августа, предварительно договорились о встрече 21 сентября в расширенном составе с участием членов правительств. Планируется, что в предстоящих переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.
Сергей Румас возглавил белорусское правительство 18 августа.