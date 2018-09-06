Премьера оперы "Саломея" в Минске сорвана из-за письма православных верующих

Минск, 6 сентября. Премьера оперы "Саломея" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, которая должна была состояться 9—10 сентября, перенесена. Открытие театрального сезона в Большом переносится на 11 сентября. Об этом сообщил 6 сентября на пресс-конференции в Минске генеральный директор театра Владимир Гридюшко.





Текст письма опубликован на



Предстоящая премьера называется в письме "очередным кощунством под эгидой Министерства культуры Республики Беларусь". "Детально изучив в электронных энциклопедиях и других источниках информации суть скандалов вокруг оперы "Саломея" в конце XIX — начале XX века", авторы письма пришли к выводу, что постановка данной оперы является: "кощунством"; "богохульством"; "глумлением над памятью Крестителя Иоанна, дерзким антихристианским, антицерковным (антиклерикальным) деянием, нарушающим решение многих христианских конфессий, запрещающее выводить на сцену библейских персонажей"; "оскорблением религиозных чувств верующих", а также "уголовным преступлением, содержащим признаки ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства)".



Авторы письма убеждены, что премьера и дальнейший показ оперы "должны быть немедленно запрещены", так как "Саломея" — это "дерзкий вызов христианам Беларуси и угроза духовной безопасности государства". В письме помимо прочего содержится просьба к генпрокурору "возбудить в отношении главного режиссера Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Михаила Панджавидзе уголовное дело по ст. 130".



Следует отметить, что постановка "Саломеи" была одобрена Республиканской экспертной комиссией по предотвращению порнографии, насилия и жестокости, а также худсоветом Министерства культуры по музыкальному искусству. О премьере оперы был проинформирован глава БПЦ митрополит Павел.



Режиссер-постановщик оперы "Саломея" Михаил Панджавидзе является обладателем медали Франциска Скорины.



Как сообщила БелаПАН ведущий редактор службы маркетинга, информации и рекламы Большого театра Елена Балабанович, премьера оперы "Саломея" в Большом театре Беларуси перенесена с 9 и 10 сентября — на 18 и 19 октября. Все билеты действительны. Объявленный ранее показ спектакля "Саломея" на 14 октября переносится на 20 октября. По его словам, перенос связан с открытым письмом группы православных граждан на имя главы Администрации президента, генпрокурора, членов "священного синода Белорусского экзархата Московского патриархата Русской православной церкви".Текст письма опубликован на сайте "ОдигитриЯ.BY".Предстоящая премьера называется в письме "очередным кощунством под эгидой Министерства культуры Республики Беларусь". "Детально изучив в электронных энциклопедиях и других источниках информации суть скандалов вокруг оперы "Саломея" в конце XIX — начале XX века", авторы письма пришли к выводу, что постановка данной оперы является: "кощунством"; "богохульством"; "глумлением над памятью Крестителя Иоанна, дерзким антихристианским, антицерковным (антиклерикальным) деянием, нарушающим решение многих христианских конфессий, запрещающее выводить на сцену библейских персонажей"; "оскорблением религиозных чувств верующих", а также "уголовным преступлением, содержащим признаки ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства)".Авторы письма убеждены, что премьера и дальнейший показ оперы "должны быть немедленно запрещены", так как "Саломея" — это "дерзкий вызов христианам Беларуси и угроза духовной безопасности государства". В письме помимо прочего содержится просьба к генпрокурору "возбудить в отношении главного режиссера Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Михаила Панджавидзе уголовное дело по ст. 130".Следует отметить, что постановка "Саломеи" была одобрена Республиканской экспертной комиссией по предотвращению порнографии, насилия и жестокости, а также худсоветом Министерства культуры по музыкальному искусству. О премьере оперы был проинформирован глава БПЦ митрополит Павел.Режиссер-постановщик оперы "Саломея" Михаил Панджавидзе является обладателем медали Франциска Скорины.Как сообщила БелаПАН ведущий редактор службы маркетинга, информации и рекламы Большого театра Елена Балабанович, премьера оперы "Саломея" в Большом театре Беларуси перенесена с 9 и 10 сентября — на 18 и 19 октября. Все билеты действительны. Объявленный ранее показ спектакля "Саломея" на 14 октября переносится на 20 октября.