Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/06/971838/
Дата распечатки: 06.09.2018 21:51
 
06.09.2018 20:13 Экономика

Первый вице-премьер Турчин: По вкладу в ВВП "Белтелеком" опережает нефтеперерабатывающие заводы

Минск, 6 сентября. Выручка в сфере услуг в Беларуси в ближайшей перспективе может повыситься в два раза, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в ходе посещения предприятия "Белтелеком" 6 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

"Перспективы роста нашей экономики прежде всего в секторе услуг. Реально вижу рост вклада сферы услуг в ВВП страны в ближайшем пятилетии. Это абсолютно объективная перспектива", — сказал Турчин.

При этом ожидается, что доля сферы услуг в структуре ВВП повысится с 48% до 60—70%. Опережающими темпами, по мнению первого вице-премьера, развиваются транспорто-логистические и информационные, компьютерные услуги.

Ознакомившись с многопрофильной деятельностью "Белтелекома", Турчин отметил важность этого предприятия для экономики страны: "По вкладу в ВВП по добавленной стоимости "Белтелеком" занимает четвертое место, опережая в том числе нефтеперерабатывающие заводы".

Чиновник поручил составить среднесрочную перспективную стратегию развития предприятия, акцентировав внимание на повышении качества и доступности предоставляемых услуг и экономических показателей работы, в том числе выплат дивидендов государству.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 06 Сентябрь 2018, 21:51
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск