Лукашенко поздравил с избранием нового президента Пакистана

Минск, 6 сентября. Александр Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием на должность президента Пакистана.



По сообщению пресс-службы белорусского руководителя, Лукашенко отметил, что за последние несколько лет страны основательно укрепили двусторонние отношения и достигли высокого уровня взаимодействия во всех сферах.



"Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сохранить эту положительную тенденцию ради дальнейшего наращивания плодотворного белорусско-пакистанского сотрудничества", — говорится в поздравлении.



69-летний Ариф Алви был кандидатом от правящей партии "Движение за справедливость".