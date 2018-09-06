Румас: Лига наций дает возможность попасть на футбольный чемпионат Европы, пройдя не очень сложный отбор

Минск, 6 сентября. Премьер-министр, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас призвал болельщиков прийти 8 сентября на минский стадион "Динамо" и поддержать национальную сборную в стартовом матче Лиги наций против Сан-Марино.



"В субботу национальная сборная проводит первый матч на стадионе "Динамо". Я приглашаю всех болельщиков прийти и поддержать нашу национальную сборную на очень важном для нас турнире Лига наций, который действительно дает возможность белорусам, пройдя такой не очень сложный отбор, как в обычной группе на чемпионат Европы, присутствовать в качестве участника этих соревнований", — сказал Румас в эфире телеканала "Беларусь 1".



Команда Игоря Криушенко выступит в группе 2 слабейшей лиги D вместе с Сан-Марино, Молдовой и Люксембургом. Для выхода в следующий раунд и продолжения борьбы за путевку на ЧЕ-2020 необходимо по итогам двухкругового турнира занять первое место.



6 сентября Сергея Румаса принял Александр Лукашенко, который попросил его поработать в должности главы БФФ до окончания срока полномочий (март—апрель 2019 года).