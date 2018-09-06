Носкевич о "деле БелТА": Наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может

Минск, 6 сентября. Преступление, совершенное фигурантами т.н. дела БелТА не представляет большой общественной опасности, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"С точки зрения следственной ситуации банальное, простое дело. Оно никакой сложности не представляет в расследовании. Другое дело, что здесь были затронуты журналисты и [оно] обрело на пустом месте такой широкий общественный резонанс", — сказал Носкевич.



"Правовой нигилизм в данной ситуации? Трудно сказать. На самом деле те фактические данные, которые мы уже имеем в ходе расследования, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что они делают, и, к большому сожалению, все равно либо безразлично к этому относились, либо же осознанно вступили на этот путь", — заявил глава СК.



"Преступление это не представляющее большой общественной опасности, и, ну, наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, — отметил руководитель Следкома. — Но тем не менее факт есть факт, и это прецедент".



"Я думаю, что расследование по этому делу не затянется. Просто у нас немножко задержка с осмотром всей изъятой техники, а так, в принципе, мы готовы к завершающей стадии расследования", — сообщил Носкевич.



7 августа Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщила 7 августа пресс-служба СК.



В редакциях независимых СМИ и у некоторых журналистов и редакторов 7—9 августа прошли обыски. Были также задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, редакторы ООО "ТутБай Медиа" Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Перед освобождением с них взяли подписку о неразглашении. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.



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