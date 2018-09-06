Беларусь упустила победу в отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу против Молдовы

Минск, 6 сентября. Молодежная сборная Беларуси по футболу (U-21) упустила победу в выездном матче с Молдовой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.



Команда Людаса Румбутиса повела 2:0 после голов Макса Эбонга (23) и Евгения Шевченко (34), но пропустила два мяча (Евгений Оанча, 56, Виталие Дамашкан, 75).



Положение команд в отборочной группе 1: Греция — 19 очков (7 игр; разница мячей 22-2), Хорватия — 16 (7; 21-5), Чехия — 13 (7; 12-12), Беларусь — 11 (7; 10-8), Молдова — 4 (8; 7-22), Сан-Марино — 0 (8; 1-24).



Победители девяти отборочных групп выходят напрямую в финальную стадию ЧЕ, а четыре лучшие команды среди занявших вторые места примут участие в стыковых матчах.



Финальный турнир, который пройдет в Италии, одновременно станет квалификационным турниром летних Олимпийских игр-2020. Беларусь единственный раз выступила на Олимпиаде в 2012 году (тренер — Георгий Кондратьев).