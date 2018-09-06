Глава СК: Количество преступлений в сфере информационных технологий возросло на 70%

Минск, 6 сентября. "Достаточно благоприятной" считает криминогенную обстановку в стране председатель Следственного комитета Иван Носкевич.



"По сравнению с восемью месяцами прошлого года мы имеем снижение преступности примерно на 3%. Основные составляющие преступности тоже имеют кривую вниз. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано примерно на 6% меньше, чем в прошлом году, убийств — около 5% меньше", — отметил Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1".



Между тем, по его словам, есть и особенности криминогенной картины этого года, в частности, примерно на 70% выросли преступления с сфере информационной безопасности.



"Я вижу как минимум три составляющих этого. Первая: у нас в стране наблюдается неуклонный рост числа средств коммуникации у населения — гаджеты, телефоны, планшеты, компьютеры. Вторая составляющая: это все-таки отсутствие надлежащей правовой культуры, правовой грамотности у населения. Имеется в виду то, что иногда обывателям не каждое противоправное действие расценивается как преступление. Между тем Уголовный кодекс четко определяет преступные действия в сфере информационных технологий. И третье: растет профессионализм правоохранительного блока", — заявил глава СК.



"Мы располагаем уже такой техникой, — продолжил он, — которая нам позволяет получать информацию из всех гаджетов, о которых мы вели разговор. Это имеются в виду и т.н. потрошители смартфонов, ну и другие криминалистические средства. Поэтому я предполагаю, что кривая роста такого рода преступлений будет в ближайшее время, наверное, еще расти, к сожалению".