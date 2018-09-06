Следственная группа по делу Коржича сделала все возможное, считает глава СК

Минск, 6 сентября. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич убежден, что в деле о гибели военнослужащего Александра Коржича будет достигнут принцип справедливости.



"Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что возможно было в данной ситуации, — заявил Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1". — В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования. Я надеюсь, что приняты соответствующие жесткие меры, и хотелось бы верить в то, что, ну, подобные вещи повторяться впредь не будут".



По словам главы СК, в рамках расследования дела Коржича возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 лиц, касающихся неуставных отношений в этой воинской части в Печах. Восемь дел уже направлено в суд, еще два находятся на завершающей стадии.



Отвечая на вопрос, почему по делу не проходят старшие командиры, Носкевич отметил, что в уголовном праве закреплен принцип персональной ответственности. "Т.е. с точки зрения следствия обвинение предъявлено именно тем фигурантам, которые, по нашему мнению, виновны в том, что солдат наложил на себя руки", — сказал руководитель комитета.



"Понятно, — продолжил он, — что нужно говорить об опосредованной вине. В этой связи наступают иные виды ответственности. В частности, командир части уволен, командир роты тоже привлекается к уголовной ответственности — но за те преступления, которые инкриминируются ему непосредственно. Равно как и привлекаются к уголовной ответственности и прапорщик, и старшина этой роты. Опять же ему инкриминируется именно то, в чем он виноват".