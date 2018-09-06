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Дата распечатки: 06.09.2018 15:31
 
06.09.2018 15:19 Политика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и Германия провели очередной раунд межмидовских консультаций

Минск, 6 сентября. Очередной раунд белорусско-германских межмидовских консультаций прошел 6 сентября в Берлине, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, германскую — государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Андреас Михаэлис.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие по линии Беларусь — ЕС, ситуацию в регионе.

В рамках пребывания в Берлине Кравченко также встретился с координатором Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Дирком Визе.

Перспективы взаимодействия с германскими политическими фондами и экспертно-аналитическим сообществом ФРГ были в центре внимания во время встреч Кравченко с председателем фонда Эберта Куртом Беком и директором Центра изучения Центральной и Восточной Европы и Средней Азии им. Р.Боша Германского общества внешней политики Штефаном Майстером.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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