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Дата распечатки: 06.09.2018 18:45
 
06.09.2018 17:49 Фото

Торжественное мероприятие, посвященное 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка"

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6 сентября в Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка". Программой была предусмотрена презентация факсимильного издания первого белорусского "Букваря", выставки "Буквари народов мира".

На снимках:
8 — министр иностранных дел Владимир Макей;
9 — директор Национальной библиотеки Роман Мотульский.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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