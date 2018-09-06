06.09.2018 17:49 Фото
Торжественное мероприятие, посвященное 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка"
6 сентября в Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка". Программой была предусмотрена презентация факсимильного издания первого белорусского "Букваря", выставки "Буквари народов мира".
На снимках:
8 — министр иностранных дел Владимир Макей;
9 — директор Национальной библиотеки Роман Мотульский.
На снимках:
8 — министр иностранных дел Владимир Макей;
9 — директор Национальной библиотеки Роман Мотульский.