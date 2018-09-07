Американское Управление по борьбе с наркотиками предложило Следственному комитету Беларуси меморандум о сотрудничестве

Минск, 7 сентября. Американское Управление по борьбе с наркотиками, наряду с ФБР входящее в структуру Министерства юстиции США, предложило Следственному комитету Беларуси меморандум о сотрудничестве.



"После подписания меморандума с ФБР не менее значимое правоохранительное ведомство США — национальное агентство по борьбе с наркотиками — также напрямую обратилось к нам с предложением о заключении аналогичного соглашения, меморандума о сотрудничестве, что будет еще больше способствовать нашей совместной борьбе с наркотиками, в том числе с транснациональным оборотом наркотиков", — сообщил глава СК Иван Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1".



По его словам, после подписания в январе 2018 года с Федеральным бюро расследований меморандума о сотрудничестве теперь проще через ФБР обращаться к Google, Visa, American Express "и тому подобное". "И вы знаете, реакция после подписания меморандума произошла фактически моментально. В ближайшее время мы готовимся даже к экстрадиции нашего гражданина из Соединенных Штатов Америки за совершение преступления в сфере оборота наркотиков. Ни о чем подобном думать раньше не приходилось", — сказал Носкевич.



"То, что ФБР — это зловещая структура — скорее всего, журналистские штампы, — заявил руководитель Следственного комитета. — На самом деле это такие же профессионалы, как и мы. Нам, конечно же, нужен выход на международный уровень, особенно на базы данных Соединенных Штатов Америки, для опять же расследований, как правило, преступлений в сфере высоких технологий".



При этом, по словам Носкевича, у СК налажено теснейшее сотрудничество с российскими коллегами. "На долю Российской Федерации приходится где-то порядка под 90% всей правовой помощи, которую мы запрашиваем у коллег за рубежом", — отметил он.



Носкевич также сообщил, что в течение последних двух лет подписаны соглашения о сотрудничестве практически со всеми "смежниками" из стран бывшего Союза, "что напрямую тоже сказывается, во-первых, на скорости, полноте, объективности исполнения в первую очередь ходатайств об оказании правовой помощи".