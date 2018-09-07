КГК выявил многочисленные нарушения в организации питания пациентов больниц Гомеля и Лельчицкого района

Гомель, 7 сентября. Многочисленные нарушения в организации питания пациентов больниц Гомеля и Лельчицкого района выявил Комитет госконтроля.



Проверке подверглись гомельские городские больницы № 3 и № 4, а также Лельчицкая районная больница. Ведомство пришло к выводу, что руководители принимали недостаточные меры по эффективному использованию бюджетных средств и соблюдению законодательства.



Как сообщает КГК Гомельской области, по результатам проверок к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2.446 рублей привлечено восемь физических и два юридических лица, к дисциплинарной — 15 человек, в том числе один уволен.



При организации питания пациентов в проверенных больницах не выполнялись суточные нормы набора продуктов, нарушалась технология приготовления блюд.



К примеру, за 2016 и 2017 годы из 26 наименований продуктов, обязательных для ежедневного питания пациентов гомельской больницы № 3, не выполнены нормы по 11. Необходимые для питания пациентов родильного отделения соки и фрукты в течение двух лет не закупались.



Для исследования на полноту вложения сырья проверяющие взяли семь образцов блюд, приготовленных на пищеблоке городской больницы № 3. Шесть образцов не соответствовали нормам. К примеру, в плове из отварного мяса содержание жира было занижено на 81%, сухих веществ — на 26%. В шницеле доля хлеба, содержание которого не допускается, составляла 20%. В картофельном супе с рыбой содержание жира составляло 55% нормы, сухих веществ — 91,7%.



Не соответствовали нормам вложения сырья и блюда, приготовленные для пациентов больницы № 4.



КГК установил, что в проверенных учреждениях здравоохранения в нарушение законодательства изменялись условия договоров на закупку продуктов питания — необоснованно увеличивалась стоимость предмета государственной закупки.



Городская больница № 3 на 2016 год заключила с частной структурой договор о поставке скумбрии; ее стоимость за год выросла на 43% при росте контрактной цены на 33%.



Больница №4 заключила договор на поставку хлеба с одним из райпо. За 2016 год цена ржаного хлеба увеличилась на 35,2%, пшеничного — на 46,2% при росте цен на сырье на 8,1% и 9,9% соответственно.



Учреждения здравоохранения закупали продукты питания через посреднические структуры.



По мнению КГК, такое положение дел обусловлено не только недоработками со стороны учреждений здравоохранения при выборе поставщиков, но и нежеланием товаропроизводителей участвовать в процедурах закупок продуктов питания. Например, при проведении торгов по закупке больницей № 3 на 2016—2017 годы тушек цыплят на аукцион не заявился ни один отечественный производитель, а торги выиграла посредническая структура.