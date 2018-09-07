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Дата распечатки: 07.09.2018 10:06
 
07.09.2018 08:23 Общество

В Новогрудском районе загорелся погрузчик "Амкодор"

Минск, 7 сентября. Вилочный погрузчик "Амкодор" 2009 года выпуска загорелся вблизи деревни Кошелево Новогрудского района.

ЧП произошло около 18 часов 6 сентября, сообщило Гродненское областное управление МЧС.

В результате пожара поврежден моторный отсек. Огонь погашен до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
БелаПАН.

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