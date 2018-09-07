07.09.2018 08:23 Общество
В Новогрудском районе загорелся погрузчик "Амкодор"
Минск, 7 сентября. Вилочный погрузчик "Амкодор" 2009 года выпуска загорелся вблизи деревни Кошелево Новогрудского района.
ЧП произошло около 18 часов 6 сентября, сообщило Гродненское областное управление МЧС.
В результате пожара поврежден моторный отсек. Огонь погашен до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
ЧП произошло около 18 часов 6 сентября, сообщило Гродненское областное управление МЧС.
В результате пожара поврежден моторный отсек. Огонь погашен до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.