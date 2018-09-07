Председатель правления футбольного клуба "Динамо" (Брест) Марадона стал техническим директором мексиканского клуба второго дивизиона

Минск, 7 сентября. Мексиканский футбольный клуб второго дивизиона "Дорадос" 6 сентября объявил о назначении Диего Марадоны техническим директором.



Между тем в середине мая нынешнего года известный в прошлом футболист стал председателем правления брестского "Динамо". Ожидалось, что 57-летний Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.



В клубе рассчитывали, что Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира в России (14 июня — 15 июля).



Единственный раз аргентинец посетил Брест 16 июля.



В "Динамо" пока не комментируют сложившуюся ситуацию.