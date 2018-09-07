Золотовалютные резервы Беларуси увеличились в августе на 3,1%

Минск, 7 сентября. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября составили 7 млрд 246,4 млн долларов США, сообщает Нацбанк.



За август золотовалютные резервы увеличились на 216,2 млн долларов (или на 3,1%) после роста в июле 2018 года на 198,8 млн долларов (на 2,9%).



По данным регулятора, увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, росту резервов способствовали поступления от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.



"Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 190 млн долларов США", — говорится в сообщении регулятора.



Нацбанк напоминает, что с учетом необходимости выплат по внутреннему и внешнему госдолгу золотовалютные резервы, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, должны составить к концу года не менее 6 млрд долларов.



Между тем на расширенном заседании правления, состоявшемся в конце июля, Нацбанк заявил, что ожидает к концу года величину резервов на уровне 6,5 млрд долларов.



Как сообщалось ранее, в начале 2018 года золотовалютные резервы Беларуси составляли 7 млрд 315,3 млн долларов. Власти объясняли снижение резервов в первой половине года тем, что необходимо было исполнять обязательства по внешнему и внутреннему долгу.



Беларусь в 2018 году на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга должна направить 3,6 млрд долларов. При этом Минфин ранее сообщил, что на две трети выплаты по госдолгу планируется осуществить за счет недолговых источников.



В ближайшие пять лет платежи Беларуси по госдолгу останутся значительными. По данным Минфина, за 2019—2023 годы они составят 18,5 млрд долларов. В 2019 году страна должна направить кредиторам 3,6 млрд долларов, в 2020-м — 3,78 млрд, в 2021-м — 3,54 млрд, в 2022-м — 3,6 млрд, в 2023-м — почти 4 млрд долларов.