МВД: 50% опрошенных белорусов выступают за ужесточение антинаркотической политики

Минск, 7 сентября. Половина участников опроса, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук, выступают за ужесточение антинаркотической политики, сообщает пресс-служба МВД.



В исследовании участвовали: мужчины — 46%, женщины — 54%, молодежь до 30 лет — почти 26%, жители города — 74%, жители села — 26%.



Треть опрошенных считают, что нынешняя антинаркотическая политика неэффективна, 12,7% респондентов высказались за ее сохранение, 50% — за ужесточение, 4,6% — за смягчение.



По мнению респондентов, проблема наркомании занимает восьмое место по степени значимости в деятельности правоохранительных органов. Среди других важных проблем участники опроса назвали бытовое пьянство, безопасность дорожного движения, семейно-бытовое неблагополучие, преступность несовершеннолетних, криминальную активность ранее судимых людей, правонарушения в общественных местах и преступления в отношении пожилых граждан.



29 июня Палата представителей приняла в первом чтении поправки в некоторые кодексы, которые изменяют степень ответственности за совершение различных преступлений. Поправки коснулись, в частности, статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств).



По словам заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Василия Чекана, законопроект предусматривает снижение срока наказания на два года по части второй с пяти до трех лет и по части третьей — с восьми до шести лет. "Эти послабления связаны с практикой применения этой статьи. Были самые разные предложения, в том числе и от матерей осужденных, МВД, прокуратуры", — сказал Чекан.



Планируется, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен на очередной сессии, которая откроется в начале октября.



Поступлению законопроекта в парламент способствовала голодовка активисток "Матчынага руху 328", которая началась 27 апреля и длилась 15 дней. Четырнадцать женщин, чьи дети приговорены к длительным срокам заключения по ст. 328 УК, голодали, разбившись на две группы, в Пуховичском районе (Минская область) и Калинковичах (Гомельская область). Они требовали гуманизации наказания по "антинаркотическим" статьям. Участницы голодовки также добивались встречи с Александром Лукашенко, но самым высокопоставленным чиновником, который с ними встретился, стала глава Администрации президента Наталья Кочанова.