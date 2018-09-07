Доллар США и евро заметно подорожали на фоне падения российского рубля

Минск, 7 сентября. 7 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару США и евро.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0230 рубля (0,93%) и составил 2,4894 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0186 рубля (0,88%) до 2,1389 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0049 рубля (0,16%) и составил 3,1012 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. К полудню 7 сентября баррель марки Brent торговался в районе 76,5 доллара США, но на курс российской валюты влияет геополитическая ситуация, связанная с "делом Скрипалей" и вероятными санкциями.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,7781 рубля и составил 69,0286 рубля.