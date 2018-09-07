Минск, 7 сентября. Заболеваемость сахарным диабетом в Беларуси ежегодно увеличивается на 8—10%, сообщила журналистам председатель белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета Алла Шепелькевич 7 сентября перед началом международного диабетологического форума в Минске.

В основном растет заболеваемость диабетом II типа. В стране зарегистрировано 320 тыс. человек с сахарным диабетом, из которых пациенты со II типом составляют 93%.



"Диабет — это неинфекционное заболевание, которое по сути сегодня определяет стратегию развития медицины в мире, поскольку является одной из основных причин смертности населения в мире и в Беларуси наряду с кардио-, онкозаболеваниями и хронической обструктивной болезнью легких", — сказала Шепелькевич.



Она отметила, что основной причиной развития диабета II типа является нездоровый образ жизни. "80% факторов риска едины для большинства неинфекционных заболеваний, — сказала медик. — Главное — нужно доносить это до самого человека, чтобы он начал с этим что-то делать сам, менять свой образ жизни".



Эндокринолог сказала, что хирургия в диабетологии — сегодня очень перспективное направление. Например в лечении диабета II типа это метаболическая хирургия, когда людей с ожирением оперируют для компенсации метаболических нарушений. "Такое вмешательство позволяет полностью вылечить диабет II типа в 72% случаев, — подчеркнула она. — Хирургия также помогает в лечении осложнений у диабетиков, прежде всего с сосудами".



Шепелькевич заметила, что в стране намечаются сдвиги в обеспечении пациентов отечественным инсулином в картриджах. "Сегодня 80% инсулина в Беларуси отечественного производства, но только 11% этого инсулина в картриджах, — сказала она. — Пока инсулин в картриджах в Беларуси только упаковывается, а для увеличения количества картриджных инсулинов нужно создать линию производства. Этот процесс идет, и мы возлагаем на эту линию большие надежды".



Комментируя ситуацию с обеспеченностью белорусских пациентов инсулиновыми помпами, Шепелькевич сообщила, что сегодня инсулиновые помпы и системы суточного мониторирования уровня сахара есть в каждом областном эндокринологическом диспансере страны. Беременным женщинам может назначить помпу врач за счет бюджета, некоторые женщины приобретают их за свой счет, некоторые берут напрокат. В Беларуси инсулиновая помпа стоит от тысячи рублей (около 500 долларов США) за бывший в употреблении прибор до полутора — двух с половиной тысяч долларов за новый.



Шепелькевич отметила важность для диабетологии именно систем мониторирования, которые измеряют уровень сахара каждые пять минут. Такой прибор ставится пациенту на трое—семеро суток. "И это лучшее, что есть на сегодняшний день для контроля уровня сахара и определения метода лечения, особенно если с этим есть трудности", — резюмировала специалист.