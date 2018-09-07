Румас: Наши предприятия испытывают трудности с вхождением на китайский рынок

Минск, 7 сентября. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече 7 сентября с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином заявил о необходимости решить проблемы, связанные с вхождением белорусских предприятий на рынок Китая.



"Уровень стратегического взаимодействия между нашими странами очень высок, между главами наших государств сложились прекрасные личные отношения. Но я вынужден с сожалением констатировать, что уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.



"Хотя в последнее время белорусский экспорт в Китай стал расти более быстрыми темпами, но разрыв между экспортом и импортом не сокращается. Наши предприятия, к сожалению, испытывают трудности с вхождением на китайский рынок, — отметил премьер-министр. — Мы благодарны китайской стороне за то, что она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах".



По словам главы правительства, ряд договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух государств в ходе июньского саммита ШОС в Циндао, уже реализуются, в первую очередь это касается упрощения визового режима. По другим договоренностям еще предстоит большая работа — например, в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" планируется провести глобальный экономический форум.



Беларусь в ноябре примет участие в первой китайской международной выставке "Импорт Экспо", которая состоится в Шанхае. "Это мероприятие будет хорошей площадкой для продвижения на китайский рынок не только белорусских товаров, но и услуг", — считает премьер-министр.



Он напомнил, что нынешний год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае, есть договоренность провести в 2019-м Год образования Беларуси и Китая.



"У нас очень много измерений, где надо продвигаться в сотрудничестве. Надеюсь на вашу активную позицию как посла и поддержку в этом вопросе", — подытожил Румас.



Цуй Цимин в свою очередь отметил, что полностью согласен с оценкой, которую белорусский премьер-министр дал состоянию белорусско-китайских отношений. "В последние годы двусторонние отношения переживают наилучший период в своей истории. Наши взаимосвязи и контакты на высшем и высоком уровне участились, также укрепилось наше политическое взаимодоверие", — считает посол.