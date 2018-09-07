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Дата распечатки: 07.09.2018 18:35
 
07.09.2018 17:40 Политика, Экономика

Глава МИД Макей принял копии верительных грамот у посла Судана

Минск, 7 сентября. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7 сентября принял копии верительных грамот у посла Республики Судан Нура аль-Даиема Абд аль-Гадира Хамада аль-Ниела.

Как сообщает пресс-служба МИД, Макей поздравил посла Судана с началом дипломатической миссии в Минске и выразил надежду на его "активную работу в целях дальнейшего расширения дружеских и конструктивных отношений между Минском и Хартумом".

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах белорусско-суданского сотрудничества по ряду направлений. В частности, сообщает пресс-служба, стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога, согласившись с необходимостью поддержания существующей позитивной динамики политических контактов, в первую очередь — на высшем уровне.

Кроме того, отмечена необходимость "более динамичного взаимодействия по другим направлениям, включая взаимную торговлю и совместные проекты в промышленной и сельскохозяйственной сферах".

Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между Министерством иностранных дел Беларуси и посольством Судана "в целях обеспечения решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с учетом договоренностей на высшем уровне", сообщает пресс-служба МИД.
Андрей Середа, БелаПАН.

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