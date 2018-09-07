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Дата распечатки: 07.09.2018 20:18
 
07.09.2018 18:19 Экономика

Бывший замминистра транспорта РФ Николай Асаул назначен новым торгпредом России в Беларуси

Минск, 7 сентября. Новым торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь назначен Николай Асаул, ранее занимавший должность заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение подписал 6 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

На должности торгпреда в Беларуси Асаул сменил Константина Артюшина, который работал под руководством бывшего посла России Александра Сурикова.

Напомним, 24 августа Владимир Путин назначил новым послом России в Беларуси Михаила Бабича, ранее занимавшего должность полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности "Экономика и управление на предприятиях машиностроения", доктор экономических наук.

В 2001—2003 годах возглавлял дирекцию по работе с крупными и иностранными инвесторами госучреждения "Центр по работе с кредитами банков". В 2004—2007 годах занимал должности советника вице-губернатора Санкт-Петербурга, зампредседателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2007—2010 годах — председатель комитета по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга. С 16 декабря 2010 года работал заместителем министра транспорта Российской Федерации.
БелаПАН.

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