07.09.2018 18:35 Общество
Общественный активист Леонид Кулаков направил в прокуратуру Минска жалобу на свое задержание
Минск, 7 сентября. Общественный активист Леонид Кулаков направил в прокуратуру Минска жалобу на действия сотрудников милиции, которые безосновательно продержали его в статусе административно задержанного более 72 часов, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Речь идет о событиях 24 августа, когда Кулаков был задержан возле Дома правосудия во время акции солидарности с лидерами независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, которым в тот день выносили приговор.
После задержания Кулакова доставили в УВД Московского района, а оттуда — в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, где он находился до суда 27 августа.
По подсчетам Кулакова, с момента задержания (в 12.30 24 августа) до начала судебного заседания по его административному делу (в 17.00 27 августа) прошло более 76 часов. Однако согласно Процессуально-исполнительному кодексу максимальный срок, который гражданин может находиться в статусе административно задержанного, составляет 72 часа. Нарушение законодательства со стороны сотрудников милиции и стало основанием для обращения Леонида Кулакова в прокуратуру.
Речь идет о событиях 24 августа, когда Кулаков был задержан возле Дома правосудия во время акции солидарности с лидерами независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, которым в тот день выносили приговор.
После задержания Кулакова доставили в УВД Московского района, а оттуда — в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, где он находился до суда 27 августа.
По подсчетам Кулакова, с момента задержания (в 12.30 24 августа) до начала судебного заседания по его административному делу (в 17.00 27 августа) прошло более 76 часов. Однако согласно Процессуально-исполнительному кодексу максимальный срок, который гражданин может находиться в статусе административно задержанного, составляет 72 часа. Нарушение законодательства со стороны сотрудников милиции и стало основанием для обращения Леонида Кулакова в прокуратуру.