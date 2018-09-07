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Дата распечатки: 07.09.2018 22:08
 
07.09.2018 20:00 Спорт

ФК "Динамо-Брест": По контракту Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях

Минск, 7 сентября. Футбольный клуб "Динамо-Брест" прокомментировал ситуацию с вступлением Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского футбольного клуба "Дорадос".

"Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба, — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба. — Основными его обязанностями являются популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола".

"Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба", — говорится в заявлении.

Председателем правления брестского "Динамо" известный в прошлом футболист стал в середине мая этого года. Ожидалось, что 57-летний Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. В клубе рассчитывали, что Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира в России (14 июня — 15 июля), однако аргентинец посетил Брест единственный раз — 16 июля.

6 сентября клуб "Дорадос" объявил о назначении Диего Марадоны техническим директором.
БелаПАН.

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