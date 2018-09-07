Минское "Динамо" потерпело очередное поражение в чемпионате КХЛ

Минск, 7 сентября. Третье поражение на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпело минское "Динамо".



3 сентября команда Горди Дуайера проиграла в Казани "Ак Барсу" — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), 5-го уступила в Нижнем Новгороде "Торпедо" — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1), а 7-го — в Нижнекамске "Нефтехимику" — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).



Шайбы в третьей встрече забросили:



у гостей — Тему Пулккинен (52.06, в большинстве, ассистенты — Патрик Верчох, Бо Беннетт);



у хозяев — Дамир Шарипзянов (10.24, в большинстве, Павел Куликов, Александр Брынцев), Йоонас Няттинен (23.22, Юусо Пуустинен).



Штрафное время: 10 — 8 (Китаров, 7.36, Хенкель, 9.39, С.Костицын, 10.51, Евенко, 30.35, Лисовец, 53.11 — Здунов, 2.10, Руохомаа, 4.28, Волгин, 10.51, 51.47).



В Западной конференции "Динамо" занимает последнее 12-е место (разница шайб 3-7).



Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 10 сентября. "Динамо" — "Йокерит" (Хельсинки); 12 сентября. "Динамо" — "Спартак" (Москва); 14 сентября. "Динамо" — "Сочи".



Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.