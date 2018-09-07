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Дата распечатки: 07.09.2018 13:43
 
07.09.2018 12:03 Политика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Международные профсоюзы: Считаем Федынича и Комлика политзаключенными

Минск, 7 сентября. Международные профсоюзы направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини в связи с "делом РЭП", сообщает сайт Европейского профсоюза IndustriALL.

Письмо подписали руководители Глобального профсоюза IndustriALL, Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и Европейского профсоюза IndustriALL.

В письме выражаются "глубокая озабоченность и возмущение" недавними приговорами лидерам Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

"Судебный процесс продолжался 13 дней. Мы хотим сообщить вам, что на протяжении всего суда, по словам адвокатов и наблюдателей от IndustriALL, а также других свидетелей судебного процесса, в деле не было представлено никаких достоверных или законно полученных доказательств", — подчеркивается в письме. Однако суд Советского района Минска признал Федынича и Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил их к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом в течение пяти лет занимать руководящие должности. Они также должны заплатить штраф в 47.560 рублей.

"Организации IndustriALL, МКП, Европейский профсоюз IndustriAll и ЕКП решительно осуждают решение суда, которое было политически мотивировано. Мы считаем, что решение суда призвано оказать давление на руководство профсоюза, чтобы подорвать его деятельность и прекратить его активное участие в жизни общества, — говорится в письме. — К сожалению, этот приговор создает опасный прецедент для преследования по сфабрикованным основаниям любой профсоюзной организации и ее лидеров, занимающихся в Республике Беларусь защитой социально-экономических интересов трудящихся".

Международные профсоюзы подчеркивают: "Пока приговор остается в силе и в свете сурового ограничения свободы, которое негативно скажется на нормальных условиях труда и жизни обоих лидеров, мы считаем Федынича и Комлика политическими заключенными. Наличие в стране политических заключенных является вопиющим нарушением недавнего обязательства Беларуси по отношению к Европейскому союзу".

В письме также высказывается опасение, что другие независимые профсоюзы и их лидеры могут пострадать "от этой новой волны криминализации профсоюзной деятельности, поскольку во время судебного процесса было заявлено, что собранные материалы расследования послужат основой для отдельно выделенного следствия". "Последнее, несомненно, приведет к новой волне репрессий против независимых профсоюзов", — подчеркивают авторы документа.

Международные профсоюзы призывают Могерини "поднять вопрос о политических заключенных в Беларуси" при ее контактах с властями страны, а также призвать Евросоюз поддержать требование профсоюзов о пересмотре приговора и полном и безоговорочном оправдании Федынича и Комлика.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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