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Дата распечатки: 07.09.2018 18:35
 
07.09.2018 16:38 Экономика, Финансы, Беларусь — Евросоюз

ЕБРР рассматривает возможность финансирования поставок в Беларусь бельгийской льноуборочной техники

Минск, 7 сентября. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность финансирования поставок для Беларуси бельгийской льноуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Бельгии, обсуждение условий участия банка в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси прошло 6 сентября на встрече посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича с главой брюссельского офиса ЕБРР Генри Джонсом. Встреча проходила при участии известного бельгийского производителя Depoortere.

Участники встречи также обсудили вопрос создания в Беларуси животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. "Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу", — отметили в диппредставительстве.

Также достигнута договоренность о взаимном участии представителей банка и белорусских экономических структур в презентациях, форумах, круглых столах и других подобных мероприятиях. В частности 24 октября в Кортрейке — в проводимой торговыми палатами Фландрии при поддержке посольства однодневной конференции Why invest in Belarus, а в ноябре — в заседании круглого стола в ЕБРР.

Марина Носова, БелаПАН.

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