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Дата распечатки: 07.09.2018 18:35
 
07.09.2018 18:01 Экономика, Беларусь — Евросоюз

На переговорах в Минске обсуждаются возможности поставок белорусской техники в страны Западной Африки

Минск, 7 сентября. Возможности поставок белорусской техники в страны Западной Африки обсуждаются в ходе визита в Минск 5—8 сентября делегации испано-африканского холдинга Business Trading & Consulting Group.

В рамках визита 6 сентября состоялись переговоры делегации холдинга на МАЗе и МТЗ, 7 сентября — на "Амкодоре". 8 сентября состоятся переговоры на БелАЗе.

Участие в переговорах принимает посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павел Латушко.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Испании, цель переговоров — обсуждение возможности поставок автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, а также техники для нужд топливно-энергетического комплекса и запасных частей к ним в ряд стран Западной Африки. Также планируется обсудить перспективы организации централизованных сервисных центров и складов запасных частей.

С 4 по 6 сентября испанская предпринимательская делегация посетила проводимую в Минске выставку "Будпрагрэс". В рамках выставки состоялись переговоры с белорусскими производителями по вопросам организации поставок оконных рам и стекла белорусского производства в Испанию.

Визит представителей Business Trading & Consulting Group в Беларусь организован при содействии белорусского посольства в Испании. Компания на протяжении ряда лет работает в странах Европейского союза по экспорту и импорту различного рода промышленного сырья, технического оборудования, а также сельскохозяйственной техники посредством оказания покупателям и продавцам юридической, консультативной и технической поддержки. Имеет представительства в странах ЕС, Африки, Латинской Америки и Океании.
Андрей Середа, БелаПАН.

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