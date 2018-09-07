Владимир Макей ценит книги Владимира Орлова

Тег video не поддерживается вашим браузером.

Скачайте видео.

Воссоздание первого белорусского "Букваря" — значимое событие в культурной жизни страны, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая 6 сентября на торжественном мероприятии в Национальной библиотеке Беларуси.



На мероприятии, приуроченном к 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка", были представлены факсимильная копия первого белорусского "Букваря" и экспозиция "Буквари народов мира". Проект по изданию факсимильной копии букваря реализовала НББ при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства образования, посольств Беларуси в Великобритании и Латвии, а также Европейского банка реконструкции и развития и "Белинвестбанка". В работе над изданием принимали участие Международная ассоциация белорусистов, Лондонская библиотека, Белорусский государственный университет.



На вопрос БелаПАН, кого из современных авторов он бы выделил, Макей назвал Владимира Орлова: "Он делает очень хорошее дело и очень интересные книги выпускает и по содержанию, и по оформлению. Мы передали их некоторым нашим партнерам, они были удивлены, познакомившись с этой книгой, какая богатая и древняя история у Беларуси".



Первой в мире книге под названием "Букварь" 24 июля исполнилось 400 лет. Она вышла на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Книга была издана на 52 листах карманным форматом. В "Букваре" был размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр, а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.