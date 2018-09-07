Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/07/media_bukvar_vid/
Дата распечатки: 07.09.2018 11:37
 
07.09.2018 09:37 Видео

Владимир Макей ценит книги Владимира Орлова

Воссоздание первого белорусского "Букваря" — значимое событие в культурной жизни страны, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая 6 сентября на торжественном мероприятии в Национальной библиотеке Беларуси.

На мероприятии, приуроченном к 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка", были представлены факсимильная копия первого белорусского "Букваря" и экспозиция "Буквари народов мира". Проект по изданию факсимильной копии букваря реализовала НББ при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства образования, посольств Беларуси в Великобритании и Латвии, а также Европейского банка реконструкции и развития и "Белинвестбанка". В работе над изданием принимали участие Международная ассоциация белорусистов, Лондонская библиотека, Белорусский государственный университет.

На вопрос БелаПАН, кого из современных авторов он бы выделил, Макей назвал Владимира Орлова: "Он делает очень хорошее дело и очень интересные книги выпускает и по содержанию, и по оформлению. Мы передали их некоторым нашим партнерам, они были удивлены, познакомившись с этой книгой, какая богатая и древняя история у Беларуси".

Первой в мире книге под названием "Букварь" 24 июля исполнилось 400 лет. Она вышла на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Книга была издана на 52 листах карманным форматом. В "Букваре" был размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр, а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Пятница, 07 Сентябрь 2018, 11:37
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