Минск празднует День города

Минск, 8 сентября. Минск отмечает День города — 951 год с момента своего основания.

8 и 9 сентября во всех районах столицы пройдет в общей сложности более 100 праздничных мероприятий. Их откроет официальная церемония возложения цветов к стеле "Минск — город герой" на проспекте Победителей, которая начнется сегодня в 10.00.



С 11.00 до 23.00 субботы и с 11.00 до 17.00 воскресенья рядом со стелой пройдет международный фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны". Физкультурно-спортивный праздник у Дворца спорта состоится 8 сентября с 11.00 до 15.00, затем там же начнется концертная программа с ярмаркой "Минский open-air". В парке экстремальных видов спорта по улице Столетова в полдень начнется молодежный фестиваль. В это же время на территории Верхнего города стартует проект "Минск — город красоты". Празднования в центре города завершатся в 23.00 музыкальным пиротехническим шоу на площадке у Дворца спорта.



В Заводском районе праздничные мероприятия будут проходить на площади перед "Чижовка-Арена", Минском зоопарке и на площадке перед универмагом "Беларусь"; в Ленинском — в Лощицком парке и перед кинотеатром "Салют"; в Московском — в парке им. Павлова; в Октябрьском — в парке "Курасовщина"; в Партизанском — на площадке у самолета на ул. Корвата и в Центральном детском парке им. Горького; в Первомайском — в парке им. Челюскинцев, на площади у Национальной библиотеке и в Центральном ботаническом саду; в Советском — в сквере "Комаровский"; во Фрунзенском — в парках им. Уго Чавеса и 60-летия Октября.



9 сентября основными общегородскими праздничными мероприятиями станут Минский полумарафон, заплыв на открытой воде, открытие на улице Космонавтов памятного знака героям космоса, День танкиста в парке Победы и другие.



В праздничные дни будут перекрыты участки проспекта Победителей — от проспекта Независимости до улицы Машерова. Весь транспорт будет работать до 24.00. Интервал движения метро будет сокращен: днем 8 сентября (до 20 часов) — до 4-5 минут, после 20 часов — до 3 минут; 9 сентября (до 20 часов) — до 5 минут, после 20 часов — до 6 минут.



9 сентября будет закрыт практически весь центр города, основная нагрузка ляжет на метро. Маршруты наземного общественного транспорта будут направлены в объезд по улицам Орловская, Ульяновская, Первомайская, Тимирязева, Городской Вал. Интервалы движения транспорта сократятся.



Традиционно в местах массовых мероприятий будут установлены контрольно-пропускные пункты.