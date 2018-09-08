08.09.2018 10:05 Политика
Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией
Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Македония Георге Иванова с национальным праздником — Днем Независимости.
"Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией и динамичном развитии двустороннего сотрудничества. Уверен, что расширение взаимовыгодных отношений полностью отвечает интересам наших стран", — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал Иванову крепкого здоровья и счастья, а народу Македонии — мира и процветания.