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Дата распечатки: 08.09.2018 11:37
 
08.09.2018 10:05 Политика

Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией

Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Македония Георге Иванова с национальным праздником — Днем Независимости.

"Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией и динамичном развитии двустороннего сотрудничества. Уверен, что расширение взаимовыгодных отношений полностью отвечает интересам наших стран", — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Иванову крепкого здоровья и счастья, а народу Македонии — мира и процветания.


БелаПАН.

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Суббота, 08 Сентябрь 2018, 11:37
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