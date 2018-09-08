Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник в рамках Дня города Минска

Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.



Как сообщает пресс-служба главы государства, вслед за Лукашенко на роликах приехал его младший сын Николай. Планируется, что Александр Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета будет участвовать в эстафетных гонках на лыжероллерах и роликовых коньках, которые пройдут среди команд органов госуправления и вузов.



Минск в эти выходные отмечает День города — 951 год с момента своего основания. 8 и 9 сентября во всех районах столицы пройдет в общей сложности более 100 праздничных мероприятий.