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Дата распечатки: 08.09.2018 13:10
 
08.09.2018 11:31 Общество, Спорт

Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник в рамках Дня города Минска

Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.

Как сообщает пресс-служба главы государства, вслед за Лукашенко на роликах приехал его младший сын Николай. Планируется, что Александр Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета будет участвовать в эстафетных гонках на лыжероллерах и роликовых коньках, которые пройдут среди команд органов госуправления и вузов.

Минск в эти выходные отмечает День города — 951 год с момента своего основания. 8 и 9 сентября во всех районах столицы пройдет в общей сложности более 100 праздничных мероприятий.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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