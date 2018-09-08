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Дата распечатки: 08.09.2018 13:10
 
08.09.2018 12:45 Общество, Спорт

Лукашенко на Дне города Минска финишировал первым в эстафете на лыжероллерах среди команд силовых ведомств и органов госуправления

Минск, 8 сентября. В рамках празднования Дня города Александр Лукашенко 8 сентября принял участие в эстафетной гонке на лыжероллерах среди команд силовых ведомств и органов государственного управления на физкультурно-спортивном праздник. Команда Национального олимпийского комитета с участием президента победила.

Глава государства прибыл на праздник на лыжероллерах. Вслед за ним на роликах приехал его младший сын Николай.

Как сообщает пресс-служба президента, в эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.

Второе место в эстафете заняла команда Комитета госбезопасности. Бронзовым призером стал квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук.

Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС,  МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины.

Перед стартом Глава государства провел небольшую разминку на дистанции, а также пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 08 Сентябрь 2018, 13:10
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