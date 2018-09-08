Лукашенко на Дне города Минска финишировал первым в эстафете на лыжероллерах среди команд силовых ведомств и органов госуправления

Минск, 8 сентября. В рамках празднования Дня города Александр Лукашенко 8 сентября принял участие в эстафетной гонке на лыжероллерах среди команд силовых ведомств и органов государственного управления на физкультурно-спортивном праздник. Команда Национального олимпийского комитета с участием президента победила.



Глава государства прибыл на праздник на лыжероллерах. Вслед за ним на роликах приехал его младший сын Николай.



Как сообщает пресс-служба президента, в эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.



Второе место в эстафете заняла команда Комитета госбезопасности. Бронзовым призером стал квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук.



Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС, МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины.



Перед стартом Глава государства провел небольшую разминку на дистанции, а также пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком.

