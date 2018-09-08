За январь—июль белорусские страховщики собрали 705 млн рублей взносов, страховые выплаты составили 352 млн рублей

Минск, 8 сентября. За январь—июль 2018 года взносы страховых организаций Беларуси составили 705,2 млн рублей. Рост страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 15,2%, сообщает Министерство финансов.



По добровольным видам страхования за январь—июль страховые взносы составили 417 млн рублей, что на 65 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.



Страховые взносы по обязательным видам страхования за рассматриваемый период составили 288,2 млн рублей, что на 27,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.



Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 59,1% (за январь—июль 2017 года — 57,5%).



За январь—июль 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 352 млн рублей, что на 43,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь—июль 2018 года составил 49,9% (за январь—июль 2017 года — 50,4%).



За январь—июль 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 66,8 млн рублей (за январь—июль 2017 года — 83,1 млн рублей), из них 35,5 млн рублей — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 31,3 млн рублей — платежи во внебюджетные фонды (за январь—июль 2017 года — 53,2 млн рублей и 29,9 млн рублей соответственно).