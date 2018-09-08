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Дата распечатки: 08.09.2018 22:29
 
08.09.2018 20:53 Спорт

Беларусь крупно выиграла у Сан-Марино в стартовом матче футбольной Лиги наций

Минск, 8 сентября. С победы над командой Сан-Марино со счетом 5:0 начала белорусская футбольная сборная выступление в новом турнире УЕФА — Лиге наций.

Мячи забили Игорь Стасевич (4-я минута), Станислав Драгун (26-я и 87-я), Антон Сарока (67-я, с пенальти) и Юрий Ковалев (91-я). Матч прошел 8 сентября на минском стадионе "Динамо".

Состав хозяев: Черник, Драгун, Мартынович (капитан), Шитов, Политевич, Брессан, Нехайчик (Баланович, 67), Лаптев (Сарока, 56), Маевский, М. Володько, Стасевич (Ковалев, 75). Предупреждения получили Политевич (23) и Лаптев (52).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 34:3 в пользу белорусской сборной, из них в створ ворот — 11:1, угловые удары — 10:0, офсайды — 4:0, штрафные удары — 12:14, владение мячом (в %) — 71:29, точность пасов (в %) — 90:64 (490/544 : 99/155).

Сегодня вечером состоится встреча Люксембург — Молдова. Эти сборные также входят в группу 2 слабейшей лиги D.

Следующий матч команда Игоря Криушенко проведет 11 сентября в Кишиневе против Молдовы.

Победитель группы по итогам двухкругового турнира продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы 2020 года.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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