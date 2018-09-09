Крупная госкорпорация HAPRO заинтересована в развитии долгосрочных проектов по продвижению белорусской продукции на вьетнамский рынок

Минск, 9 сентября. Крупная госкорпорация HAPRO (Вьетнам) заинтересована в развитии долгосрочных проектов по продвижению белорусской продукции на вьетнамский рынок, сообщили БелаПАН в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен.



По информации ведомства, делегация вьетнамской корпорации на следующей неделе посетит Беларусь, чтобы найти стратегических партнеров для развития бизнеса в области торговли.



Особый интерес представители ханойской торговой корпорации проявляют к белорусским торговым сетям, производителям и импортерам сельскохозяйственной продукции и продуктов ее первичной переработки.



Возможность обсудить перспективы сотрудничества с корпорацией HAPRO будет предоставлена белорусским предприятиям 14 сентября в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.



Годовой товарооборот HAPRO составляет около 400 млн долларов США, а экспорт осуществляется в более 70 стран мира. Основные направления деятельности компании включают импорт и экспорт пищевой продукции, инвестирование и строительство коммерческих зданий.



РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" является структурным подразделением Министерства иностранных дел Республики Беларусь и оказывает информационную поддержку экспортно ориентированным предприятиям в продвижении их товаров и услуг на зарубежные рынки.