Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/09/971936/
Дата распечатки: 09.09.2018 12:09
 
09.09.2018 10:36 Экономика

Крупная госкорпорация HAPRO заинтересована в развитии долгосрочных проектов по продвижению белорусской продукции на вьетнамский рынок

Минск, 9 сентября. Крупная госкорпорация HAPRO (Вьетнам) заинтересована в развитии долгосрочных проектов по продвижению белорусской продукции на вьетнамский рынок, сообщили БелаПАН в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен.

По информации ведомства, делегация вьетнамской корпорации на следующей неделе посетит Беларусь, чтобы найти стратегических партнеров для развития бизнеса в области торговли.

Особый интерес представители ханойской торговой корпорации проявляют к белорусским торговым сетям, производителям и импортерам сельскохозяйственной продукции и продуктов ее первичной переработки.

Возможность обсудить перспективы сотрудничества с корпорацией HAPRO будет предоставлена белорусским предприятиям 14 сентября в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Годовой товарооборот HAPRO составляет около 400 млн долларов США, а экспорт осуществляется в более 70 стран мира. Основные направления деятельности компании включают импорт и экспорт пищевой продукции, инвестирование и строительство коммерческих зданий.

РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" является структурным подразделением Министерства иностранных дел Республики Беларусь и оказывает информационную поддержку экспортно ориентированным предприятиям в продвижении их товаров и услуг на зарубежные рынки.
Марина Носова, БелаПАН.

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