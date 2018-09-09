Минск, 9 сентября. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили объемы производства продукции в январе—июле на 17,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.



Как сообщает пресс-служба ведомства, рост объемов производства обеспечен практически по всем основным видам продукции. Так, наибольший роста выпуска продукции отмечается в фанерном производстве — на 82,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это произошло в основном за счет роста объемов производства фанеры в ОАО "Борисовдрев" — на 70,6%. За семь месяцев текущего года предприятие произвело 7,1 тыс. куб. м этой продукции, тогда как в январе—июле 2017 года было выпущено всего 4,1 тыс. куб. м.



При этом пять других производителей при темпе роста в среднем 112-115% к уровню семи месяцев прошлого года выпускают более значительные объемы: от 16,3 тыс. куб. м — в ОАО "Гомельдрев" до 58,1 тыс. куб. м — в ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" (за январь—июль 2018 года). На 29,7% увеличен выпуск древесноволокнистых плит, на 21,9% — бумаги и картона, на 18,9% — мебели и на 8% — древесностружечных плит.



"Складские запасы у предприятий не накапливаются, вся продукция планомерно реализуется на внутреннем и внешних рынках", — отметила пресс-служба. Из всего объема произведенной в январе—июле продукции 68,6% реализовано за рубеж, что на 2,4 процентного пункта больше, чем за январь—июль 2017 года. Продукция предприятий концерна поставляется на рынки 57 стран.



В концерн "Беллесбумпром" входит около 50 организаций различных форм собственности, которые консолидировано являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в Беларуси.