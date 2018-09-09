Лукашенко: Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова

Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР.



"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", -- цитиурет Лукашенко его пресс-служба.



Белорусский руководитель пожелал Ким Чен Ыну "счастья, здоровья и осуществления планов, направленных на процветание Корейской Народно-Демократической Республики и благополучия ее граждан".