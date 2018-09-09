Лукашенко убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений

Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником — Днем государственной независимости.



"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.



Белорусский руководитель "убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, сохраняя нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества".



Лукашенко пожелал Рахмону "доброго здоровья, счастья и новых успехов на высшем посту, а гражданам братского Таджикистана — мира, стабильности и процветания".