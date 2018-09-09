09.09.2018 15:30 Фото
Победители конкурсов на лучший двор и лучший подъезд Минска
Лучший двор и лучший подъезд определили в Минске накануне Дня города. Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и санитарное содержание объектов жилищного фонда ежегодно проводит Минское городское жилищное хозяйство.
В номинации "Лучший двор" победителем признан двор дома № 18 корпус 1 по улице Ташкентской (ЖКХ Заводского района). В номинации "Лучший подъезд" победил подъезд № 5 дома № 139а по улице Богдановича (ЖКХ Советского района).
В номинации "Лучший двор" победителем признан двор дома № 18 корпус 1 по улице Ташкентской (ЖКХ Заводского района). В номинации "Лучший подъезд" победил подъезд № 5 дома № 139а по улице Богдановича (ЖКХ Советского района).