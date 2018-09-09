09.09.2018 16:02 Видео, Общество
В Минске состоялся забег на каблуках
В рамках празднования Дня города Минска прошло соревнование, в котором приняли участие представительницы прекрасной половины человечества. Девушки устроили бега на каблуках.
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