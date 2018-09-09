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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/09/media_kabluki_vid/
Дата распечатки: 09.09.2018 16:43
 
09.09.2018 16:02 Видео, Общество

В Минске состоялся забег на каблуках

В рамках празднования Дня города Минска прошло соревнование, в котором приняли участие представительницы прекрасной половины человечества. Девушки устроили бега на каблуках.
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Воскресенье, 09 Сентябрь 2018, 16:43
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