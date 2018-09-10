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Дата распечатки: 10.09.2018 08:01
 
10.09.2018 06:57 Спорт

Белорусская теннисистка Саснович впервые вошла в топ-30 рейтинга ВТА

Минск, 10 сентября. Три из четырех белорусских теннисисток, входящих в первую сотню рейтинга ВТА, улучшили свои позиции после открытого чемпионата США.

Александра Саснович поднялась с 33-го на рекордное 30-е место, Вера Лапко — с 72-го на 64-е, что также является наивысшим достижением в карьере спортсменки. Виктория Азаренко переместилась с 79-й на 61-ю строчку, и это лучший рейтинг бывшей первой ракетки мира после 3 апреля 2017 года.

Нынешний лидер белорусского женского тенниса Арина Соболенко осталась на рекордном 20-м месте. На US Open она выбыла в четвертом круге (1/8 финала), проиграв будущей победительнице турнира японке Наоми Осаке.

Саснович и Азаренко остановились в третьем раунде, Лапко — во втором.

В парном рейтинге улучшили личные достижения Арина Соболенко (поднялась с 73-го на 58-е место) и Лидия Морозова (с 50-го на 46-е). Азаренко переместилась с 428-й на 271-ю строчку (наивысшим достижением остается седьмое место в 2008 году).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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