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Дата распечатки: 10.09.2018 08:01
 
10.09.2018 07:18 Общество

На пожаре в Лепеле травмирован 13-летний мальчик

Минск, 10 сентября. 13-летний ребенок травмирован на пожаре в Лепеле.

По информации Витебского областного управления МЧС, 9 сентября в 18.00 поступило сообщение о возгорании в доме по улице 1-й Залинейной. В результате пожара получил ожоги сын хозяйки дома, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.

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