10.09.2018 07:18 Общество
На пожаре в Лепеле травмирован 13-летний мальчик
Минск, 10 сентября. 13-летний ребенок травмирован на пожаре в Лепеле.
По информации Витебского областного управления МЧС, 9 сентября в 18.00 поступило сообщение о возгорании в доме по улице 1-й Залинейной. В результате пожара получил ожоги сын хозяйки дома, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
По информации Витебского областного управления МЧС, 9 сентября в 18.00 поступило сообщение о возгорании в доме по улице 1-й Залинейной. В результате пожара получил ожоги сын хозяйки дома, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.