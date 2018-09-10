Три человека погибли в ДТП под Новополоцком

Минск, 10 сентября. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП, которое произошло вечером 9 сентября под Новополоцком.



Как сообщает сайт ГАИ УВД Витебского облисполкома, на дороге Новополоцк — предприятие "Полимир" в 23.50 произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Volkswagen Golf.



В результате ДТП оба водителя погибли на месте аварии, пассажиров доставили в больницу. 44-летняя пассажирка Volkswagen Golf скончалась ночью в больнице.



В легковом автомобиле ехали работники "Полимира". На место ДТП выезжали начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома, следственно-оперативная группа.



По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.