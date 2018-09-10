Начальник Лунинецкого ЖКХ предстанет перед судом по обвинениям в преступлениях против собственности и интересов службы

Минск, 10 сентября. Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Лунинецкого района уголовное дело по обвинению начальника местного ЖКХ в преступлениях против собственности и интересов службы.



Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, установлено, что обвиняемый с 1 декабря 2010 года по 31 марта 2015 года с использованием своих служебных полномочий завладел деньгами Лунинецкого ЖКХ на общую сумму 10.300 рублей, а с 14 июля 2015 года по 31 августа 2017-го похитил у предприятия еще 10.070 рублей.



Деньги были перечислены в качестве заработной платы и иных выплат на карт-счета его жены и друга, которые ранее были фиктивно трудоустроены в ЖЭС. По указанию обвиняемого они передали начальнику ЖКХ выданные им банковские карточки.



Он же, действуя из личной заинтересованности, при осуществлении функций по приватизации государственного имущества выполнил действия по отчуждению квартиры из государственного жилищного фонда в Лунинце в пользу дочери друга, которая не имела права на приватизацию объекта недвижимости. "Это повлекло тяжкие последствия — причинение ущерба государству в особо крупном размере в сумме более 20.000 рублей", — говорится в сообщении.



Кроме того, обвиняемый с 15 января 2015 года по 31 июля 2016-го получил в качестве взяток от четырех граждан 7.700, 10.000, 1.550 и 12.500 долларов США за решение вопросов о приватизации жилья лицами, которые не имели на то права, и совершение необходимых для этого действий по службе.



Действия должностного лица квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по ч. 3 ст. 210, злоупотребление служебными полномочиями по ч. 3 ст. 424, получение взятки по ч. 2, 3 ст. 430 Уголовного кодекса.



"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий", — говорится в сообщении.



Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.