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Дата распечатки: 10.09.2018 12:46
 
10.09.2018 11:14 Общество

В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка

Брест, 10 сентября. В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, это случилось днем 8 сентября в деревне Мохро. 29-летний местный житель, управлявший "Рено-Меган", на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю "БМВ" и столкнулся с ним. Ехавшая в "БМВ" девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ивановскую центральную районную больницу.

Ребенок находился на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. За рулем "БМВ" была 27-летняя жительница деревни Мохро.

Проводится проверка.
Лариса Шиганова, БелаПАН.

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