Брест, 10 сентября. В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка.



Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, это случилось днем 8 сентября в деревне Мохро. 29-летний местный житель, управлявший "Рено-Меган", на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю "БМВ" и столкнулся с ним. Ехавшая в "БМВ" девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ивановскую центральную районную больницу.



Ребенок находился на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. За рулем "БМВ" была 27-летняя жительница деревни Мохро.



Проводится проверка.