Брест, 10 сентября. В Пинском районе спасатели вытащили из колодца женщину.



Как сообщает Брестское областное управление МЧС, сообщение о происшествии поступило 10 сентября в 2.24 в Центр оперативного управления Пинского горрайотдела по ЧС.



По словам позвонившего спасателям очевидца, в колодце на территории не эксплуатируемого частного домовладения в деревне Оснежицы находится человек.



Прибывшие к месту вызова работники МЧС установили, что в заброшенный колодец на глубину пять метров провалилась женщина. Ее вытащили с помощью лестницы.



С предварительным диагнозом "переохлаждение" она госпитализирована в Пинскую центральную районную больницу.



Спасенная — жительница деревни Оснежицы, женщина 1960 года рождения.