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Дата распечатки: 10.09.2018 12:46
 
10.09.2018 11:33 Общество

В Пинском районе спасатели вытащили из колодца женщину

Брест, 10 сентября. В Пинском районе спасатели вытащили из колодца женщину.

Как сообщает Брестское областное управление МЧС, сообщение о происшествии поступило 10 сентября в 2.24 в Центр оперативного управления Пинского горрайотдела по ЧС.

По словам позвонившего спасателям очевидца, в колодце на территории не эксплуатируемого частного домовладения в деревне Оснежицы находится человек.

Прибывшие к месту вызова работники МЧС установили, что в заброшенный колодец на глубину пять метров провалилась женщина. Ее вытащили с помощью лестницы.

С предварительным диагнозом "переохлаждение" она госпитализирована в Пинскую центральную районную больницу.

Спасенная — жительница деревни Оснежицы, женщина 1960 года рождения.
Лариса Шиганова, БелаПАН.

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