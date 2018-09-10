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Дата распечатки: 10.09.2018 12:46
 
10.09.2018 12:15 Общество

На этой неделе сохранится теплая погода

Минск, 10 сентября. На этой неделе дождей будет немного, ожидается преобладание теплой погоды, лишь с середины недели в северных районах страны под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, станет прохладнее, сообщил Белгидромет.

11 сентября погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. В отдельных районах кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от +9 до +15°С, максимальная днем +19—25°С.

12 сентября местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от +10 до +15°С, максимальная днем от +20 до +27°С, по северу не выше +18—19°С.

13 сентября в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром по югу возможен слабый туман. Температура ночью от +10 до +15°С, днем +17—24°С, по югу страны до +25—27°С.

14 сентября погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу, где скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. К утру температура понизится до +6—13°С, максимальная температура днем +17—24°С, по югу до +26°С.
БелаПАН.

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